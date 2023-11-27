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نقل أصغر أسيرة فلسطينية إلى سجن الدامون

منذ 12 ثانية
نقل أصغر أسيرة فلسطينية إلى سجن الدامون

وطنا اليوم:أكد والد الأسيرة الطفلة نفوذ حمّاد أن ابنته أُعيدت إلى سجن الدامون، بعد أن نُقلت إلى المستشفى لأسباب مجهولة، مطالبا بالاطمئنان عليها بعد أن كان مقررا الإفراج عنها ضمن دفعات الصفقة الماضية.
وقال محامي مركز معلومات وادي حلوة فراس الجبريني في وقت سابق أنه توجه برفقة والد الطفلة إلى المستشفى لزيارتها لكن تم منعه، بعد أن كان مقررا الإفراج عنها في صفقة التبادل يوم السبت.
والطفلة حماد من حي الشيخ جراح في القدس، حكم الاحتلال عليها بالسجن الفعلي لمدة 12 عاما، وكان والدها قد استدعي للتحقيق معه أمس في مركز “غرف 4 بالمسكوبية” وبقي منذ ساعات الظهيرة حتى منتصف الليل، وقد طالبته مخابرات الاحتلال بعدم “التجمع أو رفع الرايات أو الأعلام” خلال استقبال نفوذ عند الإفراج عنها، غير أنه فوجئ بالإفراج عنه بمفرده دون طفلته ودون توضيح الأسباب أو ما جرى معها
وقال إن معنويات الأسيرة نفوذ عالية، لكنها تشتكي من ظروف الاعتقال السيئة في السجن بعد تشديد التنكيل بالأسرى والأسيرات، وإنه بعد اندلاع الحرب في غزة تعرض الأسرى والأسيرات لاعتداءات وتنكيل «بمن فيهم ابنتي».


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