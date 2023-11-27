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إطلاق منصة أردنية للتواصل الاجتماعي قريباً

منذ ساعة واحدة
إطلاق منصة أردنية للتواصل الاجتماعي قريباً

وطنا اليوم:كشف المهندس الأردني أمجد شركس، عن قرب إطلاق منصة “تيك” للتواصل الاجتماعي، لتكون منصة تحقق الإكتفاء الذاتي التكنولوجي للأردن والوطن العربي ولكل شخص يرغب في التعبير عن رأيه ونشر الحقائق.
وقال ، إن هذه المنصة صنعت بأيدي أردنية ومن قبل شباب أردنيين لتكون منصة للأردن وللوطن وللعالم الحر، وذلك بعد قيام المنصات العالمية بفرض القيود وتكميم أفواه العديد من الأشخاص وعدم نشر الحقائق.
وأضاف: ارتأينا إنشاء هذه المنصة لدعم الأهل في قطاع غزة، ولانشاء منصة تحقق الإكتفاء الذاتي للأردن والوطن العربي ولكل شخص حر يرغب في التعبير عن مكنوناته الداخلية بكل حرية .
وبين شركس أن المنصة ستكون سهلة الاستخدام، وتحتوي على خدمات التواصل الاجتماعي كافة من إضافة التعليقات والفيديوهات وخاصية الدردشة والبث الحي المباشر، متوقعاً إطلاقها بشكل الرسمي بحلول 10 أيام .
وأشار إلى أن المنصة التي نالت الدعم والقبول من قبل مواطني بعض الدول العربية والأجنبية مثل مصر والسعودية وإيطاليا وأمريكا، ستقدم الدعم لوسائل الإعلام بهدف نشر الحقائق، حيث ستعمل على توثيق صفحاتهم بشكل رسمي وتأمين الصفحات ضد الهجمات، بالإضافة إلى ترصيد مبلغ 1500 دولار لهذه المنصات لغاية الدعاية والاعلان ونشر الحقيقية لأكبر قدر واسع


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