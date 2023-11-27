بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

الضمان: تخصيص (119) راتب تقاعد اعتلال إصابي خلال 10 أشهر

منذ ساعتين
الضمان: تخصيص (119) راتب تقاعد اعتلال إصابي خلال 10 أشهر

وطنا اليوم:أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تخصيص (119) راتب اعتلال كلي أو جزئي إصابي دائم خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، ليصل العدد التراكمي لرواتب تقاعد الاعتلال الإصابي إلى (5800) راتب تقاعد اعتلال إصابي.
وأوضحت المؤسسة بأن أهم ما يميز تأمين إصابات العمل والمنافع التي يوفرها بأنه لا يشترط فترات اشتراك محددة للمؤمن عليه لاستحقاق أي منفعة من منافع هذا التأمين وإنما يستفيد منها المؤمن عليه منذ اليوم الأول لالتحاقه بالعمل شريطة أن تكون إصابة العمل معتمدة من قبل المؤسسة.
وبينت المؤسسة بأنه إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كلي إصابي دائم فيستحق المصاب راتب اعتـلال شهري يعـادل (75%) من أجره الذي اتخذ أسـاساً لتسـديد اشتراكاته بتاريـخ وقـوع الإصـابة، ويخصص هذا الراتب من تاريخ استقرار حالة المصاب الذي يحدد بقرار من المرجع الطبي في المؤسسة، ويزاد هذا الراتب عند تخصيصه زيادة عامة بقيمة (40) دينار، ويزاد هذا الراتب بنسبة (25%) منه إذا كان المصاب بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية بناء على قرار من المرجع الطبي شريطة أن لا تتجاوز هذه الزيادة الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لأحكام قانون العمل النافذ.
وأضافت أنه في حال نشأ عن إصابـة العمل عجز جزئي دائم لا تقل نسبته عن (30%) فيستحق المصـاب راتب اعتلال شهري يحسب على أساس نسبة ذلك العجز من راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم ويخصص هذا الراتب من تاريخ استقرار حالة المصاب الذي يحدد بقرار من المرجع الطبي، ويزاد هذا الراتب عند تخصيصه زيادة عامة بقيمة (40) دينار


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:33

نقل أصغر أسيرة فلسطينية إلى سجن الدامون

14:28

ذي إنترسبت: إسرائيل تروج لسردية خبيثة عن السجناء الفلسطينيين

14:23

طيور فلسطينيين تقع في يد الاحتلال بنابلس

14:18

الحرس الثوري الإيراني: دعم حركات المقاومة يأتي من طهران

14:02

غزة تختنق بيئيا بقبضة حرب الاحتلال عليها

13:56

إطلاق منصة أردنية للتواصل الاجتماعي قريباً

12:30

التعليم العالي: 46362 طالبا وافدا في الجامعات الأردنية

12:21

الصفدي: على إسرائيل أن تفهم أننا لن نقبل ترحيل الفلسطينيين من غزة

12:07

UWallet تطلق خدمة السحب النقدي عبر رمز الاستجابة السريعة QR في محطات المناصير

11:54

إسرائيل تزعم الاتفاق مع ماسك على عدم مد غزة بالإنترنت

11:36

الهدنة تدخل يومها الأخير وإسرائيل تنتظر رد حماس بشأن تمديدها

11:27

حماية المستهلك تدعو المواطنين الى ترتيب أولويات الشراء في فصل الشتاء

وفيات
وفيات الاثنين 27-11-2023وفيات الاحد 26-11-2023وفيات الجمعة 24-11-2023الفنان رامي الخالد في ذمة اللهوفيات الخميس 23-11-2023