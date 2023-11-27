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الصفدي: على إسرائيل أن تفهم أننا لن نقبل ترحيل الفلسطينيين من غزة

منذ ساعتين
الصفدي: على إسرائيل أن تفهم أننا لن نقبل ترحيل الفلسطينيين من غزة

وطنا اليوم:قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الاثنين، إننا نواجه أزمة كبيرة جدا وعلى الجميع إعطاء رسالة واضحة لإيقاف المجازر والعذاب في المنطقة المتوسطية.
وأضاف الصفدي خلال كلمته في المنتدى الإقليمي الثامن لوزراء خارجية دول الاتحاد من أجل المتوسط، “نحن بحاجة إلى العمل من أجل توطيد السلام في منطقتنا المتوسطية” وعلى إسرائيل أن تفهم أننا لن نقبل ترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة.
وأشار إلى أن الاتحاد من أجل المتوسط قد ولد من أجل العمل على توطيد السلام، وهو “سلام شامل ودائم في المستقبل”، حيث نواجه تحديات مهمة جدا، لذلك علينا العمل من أجل إعادة بناء فكرة السلام”.
وأشار إلى أن إسرائيل لم تحترم اتفاقية أوسلو، وعندما بدأت العملية في مدريد كان هنالك أمل في الوصول إلى مستقبل آمن، ولكن إسرائيل عملت من أجل توطيد الاستعمار ومن أجل خرق اتفاقية أوسلو.
وتابع، أنه لم يكن هناك أي خطوة من أجل التقدم نحو السلام.
ويرى الصفدي أن الوضع فاجع وهناك مجازر، والكثير من العائلات تموت في قطاع غزة، والبنية التحتية تُمحى بشكل كامل، فإن هذه القوة والعنف الشرير لا يمكن قبولهما من قبل العالم.
وأدان العالم العربي والإسلامي العدوان الإسرائيلي على غزة، لذلك يجب إيقاف المجازر، وإيقاف التمويل والأسلحة التي تذهب للجيش الإسرائيلي من أجل القيام بالمجازر، والعمليات العنيفة.
وتابع ، أنه يجب علينا التأكد من أن إسرائيل تحترم القانون، ولا يمكنها أن تكون فوق القانون وعلينا محاكمتها أيضا.
ويترأس الصفدي، والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أعمال المنتدى.


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