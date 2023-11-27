لجنة وزارية عربية إسلامية تبحث مع مسؤول إسباني تطورات الأوضاع في غزة

وطنا اليوم:التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الاثنين، وأعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة، في برشلونة، وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل الباريس.

وتناول اللقاء وفقا لوزارة الخارجية، تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والجهود المبذولة لإطلاق تحرك دولي فاعل لوقف الحرب والكارثة الإنسانية التي تنتجها، وحماية المدنيين وضمان الالتزام بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ويترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الاثنين، والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أعمال المنتدى الإقليمي 8 لوزراء خارجية دول الاتحاد من أجل المتوسط، في إسبانيا.

واتفق الصفدي وبوريل على أن يكرس المنتدى، بحث بند واحد وهو وقف إطلاق النار والتدهور الخطير والكارثة الإنسانية التي تسببها الحرب على غزة.

وكتب بوريل على منصة (إكس) أنه ناقش مع الصفدي جدول أعمال المنتدى، حيث سيتناول الاجتماع أزمة الشرق الأوسط ويهدف إلى وضع نهج مشترك لحماية المدنيين وتحقيق السلام الدائم.