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المستشفى الميداني الأردني بغزة يباشر عمله اليوم

منذ 3 ثواني
المستشفى الميداني الأردني بغزة يباشر عمله اليوم

وطنا اليوم:يباشر المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوبي قطاع غزة في مدينة خان يونس الاثنين باستقبال المراجعين، وفقا لمدير المستشفى المقدم الطبيب محمد جمعة.
ويأتي إرسال المستشفى، بتوجيهات من الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، استمرارا لجهود الأردن في الوقوف إلى جانب الفلسطينيين، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى ومصابي العدوان الإسرائيلي على غزة.
ويتكون المستشفى من أقسام الطوارئ، والباطنية العامة، والعناية الحثيثة ICU، والرجال، والنساء، والخداج بسعة 41 حاضنة، والنسائية والتوليد، إضافة إلى مختبر وصيدلية وتصوير أشعة وغرفة تعقيم، وغرفتي عمليات لإجراء العمليات الجراحية العاجلة.
ويضم كادر المستشفى البالغ عدده 145 من الفرق الطبية والتمريضية في الخدمات الطبية الملكية إضافة إلى إداريين، تخصصات الجراحة العامة، وجراحة الشرايين، والأعصاب، والصدر، والمسالك، والتجميل، والعظام، والأطفال، والوجه والفكين.
ويعتبر المستشفى الميداني الأردني 2 هو المستشفى الميداني الأول الذي يدخل قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول الماضي


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