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الخصاونة: أي محاولة لتهجير الفلسطينيين هي تصفية لقضيتهم وهو إعلان للحرب علينا

منذ ساعة واحدة
الخصاونة: أي محاولة لتهجير الفلسطينيين هي تصفية لقضيتهم وهو إعلان للحرب علينا

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأحد، إن الأردن ساند الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة الذي قد يشكل مقدمة لأنماط من التهجير القسري باتجاهات أخرى بما فيها في الضفة الغربية.
وأضاف الخصاونة للمملكة، أن تهجير الفلسطينيين “خط أحمر” بالنسبة للأردن.
وأوضح أن الأردن وضع محددات منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي “الغاشم” على قطاع غزة، وخصوصا في ظل وجود دعوات بتحرك سكان وأهل قطاع غزة إلى خارج قطاع غزة باتجاه مصر.
وقال إن دعوات التهجير من قطاع غزة خط أحمر بالنسبة للأردن وقد يشكل مقدمة لأنماط من التهجير القسري باتجاهات أخرى بما فيها في الضفة الغربية.
وتحدث عن إسناد الموقف المصري الواضح، لأن أي تهجير يشكل تصفية للقضية الفلسطينية سواء كان في غزة أو في الضفة الغربية.
وجدد التأكيد على أن أي نمط من أنماط التهجير القسري للسكان باتجاه الأردن، “سيشكل إعلان حرب علينا، لماذا لأن معاهدة السلام تنص على أنه حركة السكان وتهجير السكان أمر غير جائز وبالتالي إذا جرت أي محاولة أو إنتاج لأي ظرف من شأنه أن يؤدي إلى تهجير قسري للسكان سيشكل خرقا ماديا لاتفاقية السلام”، يتناقض مع مبتغى وغايات اتفاقية السلام وبالتالي يعيدنا إلى حالة لا سلام وهذا أمر يتعلق بالأردن ومصر.
وأضاف: “سننظر إليه كما يجب أن ننظر إليه بوصفه إخلالا جوهريا ببنود معاهدة السلام وبوصفه يعيدنا إلى حالة لا سلام ويمثل إعلانا للحرب علينا”


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