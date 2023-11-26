وادي الأردن: طوارئ متوسطة ونحذر من تشكل السيول

وطنا اليوم:أعلنت سلطة وادي الأردن عن العمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة، نظرا للتوقعات الجوية بتأثر الأردن بمنخفض جوي بدءا من الليلة ويستمر ليوم غد الاثنين، وما سيرافقه من هطولات للأمطار وتشكل للسيول في مجاري الأودية وارتفاع لمنسوب المياه في التجمعات المائية.

وأكدت السلطة اتخاذ جميع الإجراءات والاستعدادات اللازمة من خلال جميع الإدارات بالأغوار، وتفعيل غرف الطوارئ، ورفع جاهزية الكوادر والآليات والمعدات في مناطق الأغوار الشمالية والوسطى ومديرية التحكم وفي المديريات التابعة لها، والأغوار الجنوبية، وكذلك في جميع مواقع السدود.

وأهابت السلطة بالمواطنين والمزارعين ومربي المواشي بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الممتلكات والأرواح، ومتابعة تطورات الحالة الجوية، والابتعاد عن مناطق تجمع المياه والسدود ومجاري الأودية والسيول.

كما أكدت السلطة أن طواقمها المناوبة في جميع إدارات السلطة في الأغوار ستعمل على مدار الساعة لاتخاذ الإجراءات كافة، وتلبية احتياجات المواطنين ضمن أقصى درجات الاستجابة، وكذلك التعامل مع تطورات الحالة الجوية السائدة