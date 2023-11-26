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بلدية السلط تطلق خدمة رخص المهن الإلكترونية

منذ ساعتين
بلدية السلط تطلق خدمة رخص المهن الإلكترونية

وطنا اليوم:أطلقت بلدية السلط الكبرى، بالتعاون مع وزارتي الإدارة المحلية، والاقتصاد الرقمي والريادة، خدمة رخص المهن الإلكترونية.
وتعتبر هذه الخدمة واحدة من 44 خدمة إلكترونية سيتم إطلاقها ضمن خطة التحول الإلكتروني في تقديم الخدمات الحكومية.
وقال رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحياري، إن هذه الخدمة ستوفر على المواطنين الوقت والجهد، وسهولة الحصول على الخدمة الأفضل بطريقة ميسرة يستطيع أي مواطن استخدامها من خلال هاتفه النقال أو أي جهاز كمبيوتر


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