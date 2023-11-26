حزب إرادة يراسل أحزاب العالم للضغط على حكوماتها تجاه ما يحدث في غزة

وطنا اليوم:خاطب حزب إرادة عددًا من الأحزاب في العالم بخصوص حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة، وصرّح الأمين العام للحزب نضال البطاينة بأن الحزب وجه رسائل إلى (١١٠) حزب بخصوص الأوضاع الراهنة في فلسطين، وتحديدًا قطاع غزة، أعرب فيها عن القلق إزاء تصاعد العنف و التوتر في المنطقة، داعين هذه الأحزاب للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والوقوف إلى جانبهم نصرة للعدالة و حقوق الإنسان.

و أضاف البطاينة : ” طالبنا الأحزاب باتخاذ إجراءات فعالة على مستوى حكوماتهم الوطنية؛ للضغط على الكيان من أجل وقف الحرب على غزة، وحماية المدنيين، و توفير مقومات الحياة لهم؛ والتي استخدمتها إسرائيل وسيلة للعقاب الجماعي لأهل غزة “.

و أشار البطاينة أن الرسائل تضمنت دعوة لتبني موقف الأردن الذي عبر عنه جلالة الملك، عبدالله الثاني بن الحسين المعظم، خلال جولاته وجهوده التي قادها؛ انتصارًا للعدالة بشجاعة وحكمة، والوقوف مع الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على ترابه والدفاع عن هذا الحق، إضافة إلى ضرورة أن يتحمل العالم مسؤولياته؛ لوقف الجرائم في فلسطين وتحديدًا قطاع غزة.

ويذكر أن الأحزاب التي تمت مخاطبتها هي : حزب الدستور – أمريكا، الحزب الليبرالي – أمريكا، الحزب الأخضر – أمريكا، PNY _ السويد ، المحافظين والإصلاحيين الأوربيين – السويد، الليبراليين الديمقراطيين – بريطانيا، LGA المستقل – بريطانيا، حزب العمل – بريطانيا، حزب المحافظون – بريطانيا، الحزب الوطني الاسكتلندي – بريطانيا، الحزب الوحدوي الديمقراطي – بريطانيا ، شين فين أيرلندا – بريطانيا، الفرنسيون الجمهوريون – فرنسا،

حزب النهضة – فرنسا، الحزب الإشتراكي – فرنسا، فرنسا المتمردة – فرنسا، فورزا إيطاليا – إيطاليا، حركة 5 نجوم – إيطاليا، إخوة إيطاليا – إيطاليا، الحزب الديمقراطي – ايطاليا،

Lega Piemonte – ايطاليا، SPD- ألمانيا، الحزب الاشتراكي الديمقراطي في أندورا – بلجيكا، وحدة وطنية – بوليفيا، الاتحاد المدني الراديكالي – الأرجنتين، حزب العمل الديمقراطي، PDT – البرازيل ، الديمقراطيون الاشتراكيون البلغاريون، PBSD

الحزب الاشتراكي البلغاري BSP” – بلغاريا ،الحركة الشعبية من أجل التقدم MPP – بوركينا فاسو، الجبهة الديمقراطية الاشتراكية، قسد – الكاميرون، الحزب الديمقراطي الاجتماعي SDP – كرواتيا، الحزب الديمقراطي الاجتماعي SDP – قبرص، الحزب الاشتراكي الديمقراطي

هذا، ويشار إلى أن قانون الأحزاب رقم ( ٧ )لسنة( ٢٠٢٢) قد سمح للأحزاب بالتواصل مع أحزاب خارجية شريطة عدم وجود صلة تنظيمية.