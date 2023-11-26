حماس تعلن الإفراج عن محتجز يحمل الجنسية الروسية استجابة لجهود بوتين

وطنا اليوم:أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأحد، تسليمها 13 محتجزا إسرائيليا للجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، في المرحلة الثالثة من صفقة تبادل الأسرى ضمن الهدنة الإنسانية التي أوقفت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول.

وقالت كتائب القسام، إنهم سلموا أيضا 3 محتجزين تايلانديين وآخر روسي.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي أن المعلومات التي قدمها الصليب الأحمر تفيد بتسليم المختطفين، ومن بينهم 14 مواطنا إسرائيليا وثلاثة أجانب.

وقالت حماس، الأحد، إنها أفرجت عن محتجز يحمل الجنسية الروسية، “استجابة لجهود الرئيس الروسي فلاديمر بوتين”.