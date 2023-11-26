بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

حماس تعلن الإفراج عن محتجز يحمل الجنسية الروسية استجابة لجهود بوتين

منذ ساعتين
حماس تعلن الإفراج عن محتجز يحمل الجنسية الروسية استجابة لجهود بوتين

وطنا اليوم:أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأحد، تسليمها 13 محتجزا إسرائيليا للجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، في المرحلة الثالثة من صفقة تبادل الأسرى ضمن الهدنة الإنسانية التي أوقفت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول.
وقالت كتائب القسام، إنهم سلموا أيضا 3 محتجزين تايلانديين وآخر روسي.
وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي أن المعلومات التي قدمها الصليب الأحمر تفيد بتسليم المختطفين، ومن بينهم 14 مواطنا إسرائيليا وثلاثة أجانب.
وقالت حماس، الأحد، إنها أفرجت عن محتجز يحمل الجنسية الروسية، “استجابة لجهود الرئيس الروسي فلاديمر بوتين”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:45

الجمعة السوداء تفقد بريقها في امريكا بسبب الحرب على غزة

20:17

الخصاونة: أي محاولة لتهجير الفلسطينيين هي تصفية لقضيتهم وهو إعلان للحرب علينا

20:01

عدوان إسرائيلي على مطار دمشق يخرجه من الخدمة

19:53

وادي الأردن: طوارئ متوسطة ونحذر من تشكل السيول

19:48

بلدية السلط تطلق خدمة رخص المهن الإلكترونية

19:41

قوات مجهولة تسيطر على ناقلة نفط مرتبطة بإسرائيل في خليج عدن

19:38

حزب إرادة يراسل أحزاب العالم للضغط على حكوماتها تجاه ما يحدث في غزة

19:18

نتنياهو يلقي كلمة من داخل قطاع غزة

19:11

منتدون: إسرائيل تريد تهجير الفلسطينيين

19:07

الطاقة النيابية تطلع على إنجازات وخطط شركة مناجم الفوسفات المستقبلية

19:04

مهيدات يؤكد ضرورة الاستخدام الرشيد لأدوية أمراض الجهاز التنفسي العلوي في فصل الشتاء

19:00

الحكومة : حسابات مغرضة تنشر إشاعات للتأثير على صلابة الموقف الأردني

وفيات
وفيات الاحد 26-11-2023وفيات الجمعة 24-11-2023الفنان رامي الخالد في ذمة اللهوفيات الخميس 23-11-2023وفيات الأربعاء 22-11-2023