نتنياهو يلقي كلمة من داخل قطاع غزة

وطنا اليوم:بثت وسائل الإعلام العبرية، الأحد، لقطات أظهرت لحظات زيارة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمناطق في شمال قطاع غزة.

وأظهرت اللقطات تبادل نتنياهو الحديث مع عشرات الجنود أثناء قيامه بجولة ميدانية داخل القطاع.

وقال نتنياهو من هناك: “نبذل قصارى جهدنا لإعادة المحتجزين، وسنعيدهم جميعًا في النهاية. لدينا ثلاثة أهداف لهذه الحرب: القضاء على حماس، وإعادة جميع المحتجزين لدينا، وضمان ألا تصبح غـزة تهديدًا لإسرائيل مرة أخرى”.

وعن استئناف القتال بعد نهاية الهدنة الحالية غدا الاثنين، ذكر نتنياهو “مستمرة حتى النهاية وحتى النصر”.

وأكد: “لدينا ثلاثة أهداف في هذه الحرب: القضاء على حماس، وإعادة المحتجزين، وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل مرة أخرى”.

وتأتي جولة نتنياهو في غزة بعد يوم واحد من وصول وزير دفاعه، يوآف غالانت، إلى القطاع الفقير والمحاصر عن طريق زورق

هدنة إنسانية

ودخل اتفاق الهدنة الإنسانية في غزة صباح الجمعة حيز التنفيذ، حيث تضمن إطلاق 50 أسيرا من النساء والأطفال محتجزين في غزة، مقابل الإفراج عن 150 أسيرا فلسطينيا من من النساء والأطفال في سجون الاحتلال.

وستسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية.

طوفان الأقصى

ودخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي يومه الـ51 على قطاع غزة، في ثالث أيام الهدنة الإنسانية المؤقتة، إذ اكتملت المرحلة الثانية من عملية تبادل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي ومحتجزين لدى المقاومة الإسلامية “حماس” في قطاع غزة.

وفي 7 تشرين الأول/ أكتوبر، أطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أطلق عليها “السيوف الحديدية”، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع