مهيدات يؤكد ضرورة الاستخدام الرشيد لأدوية أمراض الجهاز التنفسي العلوي في فصل الشتاء

وطنا اليوم:استضافت المؤسسة العامة للغذاء والدواء محاضرة طبية حول التهاب الجهاز التنفسي العلوي وتشخيصه وطرق علاجه، بالتعاون مع مؤسسة النبلاء للتنمية المستدامة وشركة فيلادلفيا لصناعة الأدوية.

وبين مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات خلال افتتاح المحاضرة، أن المؤسسة دأبت على التعليم الصيدلاني المستمر إلى جانب دورها الرقابي على الغذاء والدواء، مشيرًا إلى أن جهود المؤسسة مستمرة في إطلاق البرامج التثقيفية والتوعوية حول الاستخدام الرشيد لأدوية الأمراض المرتبطة بالجهاز التنفسي العلوي التي تزداد في فصل الشتاء.

وأكد مهيدات على ضرورة ضبط صرف المضادات الحيوية لعلاج أمراض الجهاز التنفسي العلوي وعدم صرفها دون داع أو وصفة طبية وحسب المعايير العلمية الواضحة بهذا الخصوص، وذلك لمكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية وتقليل آثارها الجانبية .

من جهتها أشارت رئيس مؤسسة النبلاء للتنمية المستدامة الدكتورة لارا برقان إلى أن المحاضرة جاءت بالتزامن مع دخول فصل الشتاء وازدياد أمراض الجهاز التنفسي العلوي لتقديم الفائدة للحضور والمساهمة في تقديم الرعاية الصحية المثلى باعتبار الصيدلاني المستشار الأول للرعاية الصحية الأولية وتعزيز التشاركية ما بين القطاعين العام والخاص .

بدوره قال أستاذ ومستشار العلاج الدوائي السريري الدكتور ضرار حسن بلعاوي خلال المحاضرة التي قدمها أن أغلب الالتهابات التنفسية العلوية سببها فيروسي ولا تستدعي صرف المضادات الحيوية، مشددًا على ضرورة تعزيز توعية المجتمع والعاملين في القطاع الصحي بقضية البكتيريا المقاومة للمضادات باعتبارها وباء خفي يتطلب توعية وتثقيفًا وضرورة تمكين الصيادلة ليكونوا قادرين على تشخيص وعلاج الأمراض البسيطة المتعلقة بالجهاز التنفسي العلوي. ولفت بلعاوي إلى أهمية متابعة المعلومات الحديثة حول علاجات ومكملات الأمراض التنفسية لتجنب إعطاء المرضى مكملات ليس لها داع.

من جهته قال مدير التسويق في شركة فيلادلفيا لصناعة الأدوية الدكتور راكان الجعافرة أن الشركة كشركة وطنية محلية تساهم في التعليم المستمر للأطباء والصيادلة وتثقيف المواطن بالأدوية الخاصة بعلاج التهاب الجهاز التنفسي العلوي، مشيدا بدور المؤسسة كمؤسسة وطنية نفتخر بها وتقدم الدعم المستمر للصيادلة .

هذا وحضر المحاضرة مدير سوق الأردن في شركة فيلادلفيا الدكتور ربيع سمور وعدد من صيادلة المجتمع المحلي وصيادلة مجلس نقابة الصيادلة والصيادلة العاملين في المؤسسة.