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دراسة لاستحداث مجمع للحافلات في مركز لواء بني كنانة

منذ 14 ثانية
دراسة لاستحداث مجمع للحافلات في مركز لواء بني كنانة

وطنا اليوم:بحثت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني اليوم الاحد في مبنى وزارة النقل بحضور مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس عبد الرحيم وريكات، مع رئيس بلدية السرو عامر العودات، وبلدية اليرموك الجديدة محمد الغزالي – الزعبي سبل تحسين مستوى خدمات النقل العام في اللواء.
وناقش المجتمعون خطط البلديات المستقبلية للواء وإمكانية استحداث مجمع للحافلات في مركز لواء بني كنانة بلدية السرو ليخدم البلديات الأخرى في اللواء.
وناقشوا خطط تحسين مستوى الخدمات في قطاع النقل العام في اللواء وذلك في ضمن إطار الجهود المستمرة لتطوير وتحسين خدمات النقل العام وتسهيل حركة المواطنين.
واكدت التهتموني، أهمية تقديم أفضل الخدمات لكافة المواطنين ضمن أفضل المعايير، مشددة على ان توفير موقع مركزي ومجهز للحافلات يعزز سهولة الوصول ويسهم في تنظيم حركة المرور وتقليل الازدحام.


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