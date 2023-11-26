الرنتاوي في جماعة الإخوان المسلمين الموقف الرسمي الأردني الأكثر قوة وتبلورا

وطنا اليوم – نظمت جمعية جماعة الإخوان المسلمين وتحت رعاية المراقب العام المحامي محمد القطاونة، محاضرة للكاتب والمحلل السياسي عريب الرنتاوي، تحدث فيها حول الموقف الأردني في حرب غزة ودورة في تعزيز الصمود، وقال الرنتاوي إن الموقف الأردني الشعبي يعتبر مفخرة، والموقف الرسمي هو الأكثر تبلورا وقوة وحضورا في المشهد، في حين أن مجمل المواقف العربية لا ترتقي لمستوى الحدث.

وأكد الرنتاوي، أن الحراك السياسي والدبلوماسي الأردني، ولغة الخطاب خاصة في مؤتمر القاهرة، اعتبر مرافعة ضد الغرب عموما وليس ضد إسرائيل. وفي الوقت الذي أدى الأردن الرسمي والشعبي دوره إلا أن عليه أن يبقى مواكبا للمشهد لأن الأصعب بانتظاره، لافتا إلى أن الأردن في خط تصاعدي متدرج من حيث التصعيد، لأن احتمالات التداعي الإقليمي للحرب مفتوحة، وأن الأردن يدرك خطورة ذلك.

وقال الرنتاوي إن المعاهدات مع الكيان الإسرائيلي لا تحمي أحداً، وأن هذا الكيان لا يحترم سيادة الدول بما فيها الدول التي أبرمت معها اتفاقيات ومعاهدات، لأن الدولة العميقة في إسرائيل يسيطر عليها التيار المتشدد.

وأوضح أن حرب غزة بمثابة انقلاب في المشهد الإقليمي ومعادلات القوى، وأن نصر المقاومة تحقق منذ 7 أكتوبروسيذهب هذا التاريخ كعقدة في وعي الكيان لسنوات قادمة، لافتاً إلى أن خمسين عاماً من الصمود الأسطوري للمقاومة الفلسطينية لم تسجل إسرائيل أي انتصار، فجيشها يقتل ولا يقاتل.

وحول الهدنة، أشار الرنتاوي إلى أنها انتصار تكتيكي للمقاومة، بمعنى أن حماس أجبرتهم على التعامل معها ليس كفصيل إرهابي كما كانوا يروجون لها، وإنما بصفتها جهة وطنية مسؤولة. وقال : قد تمدد الهدنة، ولكن شروط وقف إطلاق النار لم تنضج بعد، والمشهد أمام تهدئة متمددة، بعدها ستكون مواجهة ضارية من الطرفين.

وحضر المحاضرة عدد من المهتمين ودار نقاش وحوار حول مجمل الأسئلة التي تتردد في أذهان المتابعين حول الحرب وأطرافها وحدود النصر وحدود الهزيمة للكيان الإسرائيلي.