مركز التطوير والتدريب الأكاديمي والإداري في جامعة فيلادلفيا ‎

وطنا اليوم:تماشيا مع رؤية ورسالة جامعة فيلادلفيا بإحداث نقلة نوعية في بيئة التعليم والتعلم من خلال تنويع أساليبها، أقام مركز التطوير الأكاديمي والإداري في جامعة فيلادلفيا وضمن المرحلة الأولى للبرنامج التدريبي لأعضاء الهيئة التدريسية للعام الجامعي 2023/2024 سلسلة من الدورات وورشات العمل التدريبية والتي تهدف إلى تعزيز المعرفة وتطوير المهارات في مجموعة من المجالات الأكاديمية والإدارية. حيث تم التركيز فيها على التعلم الالكتروني، وتصميم المحتوى التعليمي الالكتروني للمادة الدراسية، وطرق التواصل المختلفة مع الطلبة وبما يتناسب مع منصة التعليم الالكترونية Moodle.

وأشار الأستاذ الدكتور عبد الله الجراح رئيس جامعة فيلادلفيا إلى أن إقامة مثل هذه الدورات تعكس التزام الجامعة بتطوير برامج تدريبية متميزة تلبي احتياجات أعضاء الهيئة التدريسية وتمكنهم من اكتساب مهارات أكاديمية وإدارية في مجالات عملهم. ومن جانبه أشاد الأستاذ الدكتور قدري حمارشة مدير مركز التطوير والتدريب الأكاديمي والإداري بالمحتوى الفني والجودة العالية للدورات المقدمة من قبل أكاديميي الجامعة من ذوي الخبرة العالية في هذا المجال. وستستكمل الدورات بمرحلتها الثانية ابتداءً من 15-11-2023 لتشمل أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية في الجامعة.