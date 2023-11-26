كلية التكنولوجيا الزراعية في عمان الأهلية تشارك بمهرجان الزيتون الوطني 23

وطنا اليوم:مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني حفظة الله ، افتتح وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات يوم الخميس الموافق 23 / 11 / 2023 مهرجان الزيتون الوطني الثالث والعشرون ومعرض المنتجات الريفية، تزامنا مع اليوم العالمي لشجرة الزيتون ، بحضور رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، ورئيس المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد .

وقد شاركت كلية التكنولوجيا الزراعية في جامعة عمان الاهلية ممثلة بعميدة الكلية الدكتورة صبحية سعيفان في فعاليات المهرجان كما شارك الطالب عبد الله أبو كشك من الكلية كريادي أعمال من خلال عرض زواية للتعريف بأصناف الزيتون والزيت المنتج حسب الطرق الحديثة والذي تم فحصه كيميائيا وأثبت جودة عالية وحصل على أفضل جودة ، حيث تأتي هذه المشاركة ضمن دعم الجامعة لطلبتها بالمشاركة في مجال ريادة الاعمال و بالنشاطات الوطنية المختلفة.

وتضمن المهرجان حملة واسعة لدعم صمود غزة من خلال جمع التبرعات بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية، كما قدم صندوق التكافل في مجلس الأعيان دعما بقيمة 20 ألف دينار يتضمن منتجات من المهرجان سيتم ايصالها لقطاع غزة.

ويذكر أن المهرجان جاء بتنظيم من المركز الوطني للبحوث الزراعية وبالشراكة مع وزارة الزراعة، ويستمر حتى الثاني من كانون الأول المقبل، وتجري فعالياته يوميا من العاشرة صباحا حتى العاشرة ليلا، في مكة مول قاعة المعارض البوابة رقم 3