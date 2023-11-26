الأونروا: الوضع في غزة أشبه بالزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا

وطنا اليوم:وصفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين “الأونروا”، الوضع في غزة وشمال القطاع أشبه بالزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا.

وقال المستشار الإعلامي للأونروا عدنان أبو حسنة، في تصريحات له الأحد، إن شمالي قطاع غزة ومدينة غزة يعيشان مجاعة، وأن الأمراض المعوية والجلدية تنتشر بأضعاف ما كانت عليه.

وأضاف أن مياه الصرف الصحي التي غمرت شوارع القطاع ستؤدي لتلوث الشواطئ ونشر الأمراض، وهناك مخاوف من تسرب مياه الصرف الصحي للمياه الجوفية وهذا غير قابل للإصلاح، مؤكد أن إدخال الوقود بكميات كبيرة هو الأساس لتوفير مياه نظيفة للمواطنين في غزة

وأشار إلى أن معبر رفح لا يكفي لإدخال المساعدات، ويجب فتح معبر كرم أبو سالم لإيصال الوقود ومواد الإغاثة، وأن آلية إدخال الشاحنات في معبر رفح معقدة وسعته القصوى 130 شاحنة يوميا.

وبين أن الوكالة تحتاج على الأقل إلى 120 طنا من الوقود يوميا لبدء تشغيل المرافق الأساسية.

ولفت أبو حسنة إلى أنه مطلوب دخول 200 شاحنة مساعدات إغاثة يوميا لمدة شهرين متواصلين.

وكشف عن وجود محادثات مكثفة مع الاحتلال الإسرائيلي لإدخال الوقود وغاز الطبخ لقطاع غزة.

هدنة إنسانية

ودخل اتفاق الهدنة الإنسانية في غزة صباح الجمعة حيز التنفيذ، حيث تضمن إطلاق 50 أسيرا من النساء والأطفال محتجزين في غزة، مقابل الإفراج عن 150 أسيرا فلسطينيا من من النساء والأطفال في سجون الاحتلال.

وستسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية.

طوفان الأقصى

ودخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي يومه الـ51 على قطاع غزة، في ثالث أيام الهدنة الإنسانية المؤقتة، إذ اكتملت المرحلة الثانية من عملية تبادل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي ومحتجزين لدى المقاومة الإسلامية “حماس” في قطاع غزة.

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أطلق عليها “السيوف الحديدية”، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع