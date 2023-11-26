بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

عاجل/ حماس: حتى الآن لم نستخدم سوى 10-12% من قدراتنا وقواتنا وأسلحتنا

منذ 34 ثانية
عاجل/ حماس: حتى الآن لم نستخدم سوى 10-12% من قدراتنا وقواتنا وأسلحتنا

تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:46

عاجل ميليشيا الحوثي يستولي على سفينة شحن إسرائيلية أخرى

15:46

جامعة البترا توقع مذكرة تفاهم مع جامعة سوتشو الصينية

15:24

وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي تزور قطاع غزة

15:16

الأمن العام: القبض على 19 تاجراً ومروجاً للمخدرات

15:13

تجارة عمان تنظم حملة الدم واحد تضامناَ مع الأهل في غزة

15:09

وزير الطاقة: الأردن يبحث الحلول الممكنة في حال توقف توريد الغاز من الاحتلال

15:02

نواب: سنراعي مصالح الأردن العليا وسندرس كل الخيارات بشأن الاتفاقيات مع الاحتلال

14:43

الدكتور الاردني بسام عبدالفتاح الزعبي يتكفل بعلاج الاسيرة المحررة ⁧‫اسراء الجعابيص‬⁩

14:15

البريد الأردني يطلق طابعا لشجرة المهراس البلدي المعمر

14:09

استطلاع رأي يكشف موقف الأردنيين من العدوان على غزة

13:57

الصفدي يبدأ زيارة عمل لبرشلونة لبحث وقف إطلاق النار في غزة

13:49

القسام تعلن أسماء قادتها الذين ارتقوا في طوفان الأقصى

وفيات
وفيات الاحد 26-11-2023وفيات الجمعة 24-11-2023الفنان رامي الخالد في ذمة اللهوفيات الخميس 23-11-2023وفيات الأربعاء 22-11-2023