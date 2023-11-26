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15:46
عاجل ميليشيا الحوثي يستولي على سفينة شحن إسرائيلية أخرى
15:46
جامعة البترا توقع مذكرة تفاهم مع جامعة سوتشو الصينية
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وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي تزور قطاع غزة
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تجارة عمان تنظم حملة الدم واحد تضامناَ مع الأهل في غزة
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وزير الطاقة: الأردن يبحث الحلول الممكنة في حال توقف توريد الغاز من الاحتلال
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نواب: سنراعي مصالح الأردن العليا وسندرس كل الخيارات بشأن الاتفاقيات مع الاحتلال
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الدكتور الاردني بسام عبدالفتاح الزعبي يتكفل بعلاج الاسيرة المحررة اسراء الجعابيص
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عاجل ميليشيا الحوثي يستولي على سفينة شحن إسرائيلية أخرى
منذ 51 ثانية
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24 ساعة
15:46
جامعة البترا توقع مذكرة تفاهم مع جامعة سوتشو الصينية
15:24
وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي تزور قطاع غزة
15:16
الأمن العام: القبض على 19 تاجراً ومروجاً للمخدرات
15:13
تجارة عمان تنظم حملة الدم واحد تضامناَ مع الأهل في غزة
15:09
وزير الطاقة: الأردن يبحث الحلول الممكنة في حال توقف توريد الغاز من الاحتلال
15:02
نواب: سنراعي مصالح الأردن العليا وسندرس كل الخيارات بشأن الاتفاقيات مع الاحتلال
14:43
الدكتور الاردني بسام عبدالفتاح الزعبي يتكفل بعلاج الاسيرة المحررة اسراء الجعابيص
14:15
البريد الأردني يطلق طابعا لشجرة المهراس البلدي المعمر
14:09
استطلاع رأي يكشف موقف الأردنيين من العدوان على غزة
13:57
الصفدي يبدأ زيارة عمل لبرشلونة لبحث وقف إطلاق النار في غزة
13:49
القسام تعلن أسماء قادتها الذين ارتقوا في طوفان الأقصى
13:40
الناقل الوطني .. واجب وطني
وفيات
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منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
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رياضة
شؤون برلمانية
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من نحن