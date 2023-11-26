البريد الأردني يطلق طابعا لشجرة المهراس البلدي المعمر

وطنا اليوم:أطلق البريد الأردني اليوم الأحد، الطابع البريدي لشجرة زيتون المهراس البلدي المعمر، وذلك على على هامش فعاليات مهرجان الزيتون الوطني الثالث والعشرين ومعرض المنتوجات الريفية.

وبحسب بيان لشركة البريد الأردني، قال رئيس مجلس إدارة الشركة سامي الداوود، في كلمة دشن بها الاحتفالية، أعلن اليوم عن إشهار الطابع البريدي لشجرة زيتون المهراس البلدي المعمر، وذلك لإبراز القيمة الوطنية المضافة لزيتون المهراس ودوره في توثيق السياحة البيئية.

وأضاف تمثل فعاليات المهرجان فرصة للتعريف بهذا الصنف التاريخي للزيتون وتوثيقه كأول مصدر للسلالات، والتي أثبتت التحاليل الغربية بأنه أصل الزيتون في كل من إسبانيا وإيطاليا وقبرص، بحسب الاكتشافات والتحاليل المهمة.

وأشار إلى أن الشركة تقدم من خلال هذه الفعالية خدمات بريدية عديدة؛ مثل خدمات الشحن، ولا سيما شحن “تنكات الزيت “، والحوالات المالية، وتفعيل الهوية الرقمية عبر تطبيق سند، وبيع طوابع الواردات، والدفع الإلكتروني ” إي فواتيركم