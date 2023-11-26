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القسام تعلن أسماء قادتها الذين ارتقوا في طوفان الأقصى

منذ ساعة واحدة
القسام تعلن أسماء قادتها الذين ارتقوا في طوفان الأقصى

وطنا اليوم:أعلنت كتائب القسام، الأحد أسماء قادتها الذين ارتقوا في معركة طوفان الاقصى وهم:
الشهيد القائد أحمد الغندور (أبو أنس) عضو المجلس العسكري وقائد لواء الشمال.
وأعلنت كذلك استشهاد كل من القادة: (وائل رجب ورأفت سلمان وأيمن صيام).
وتابعت كتائب القسام “نعاهد الله أن نواصل طريقهم وأن تكون دمائهم نوراً للمجاهدين وناراً على المحتلين”.

طوفان الأقصى
وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أطلق عليها “السيوف الحديدية”، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع


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