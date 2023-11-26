دراسة تكشف كم يلزمنا من المال لنكون سعداء

وطنا اليوم:لا شك أن امتلاك الأشخاص ما يكفي من أموال في حسابهم المصرفي يقلل من التوتر لديهم، ويحسن سعادتهم بشكل عام.

فوفق استطلاع حديث أجرته شركة الخدمات المالية “Empower”، تبين أن 6 من كل 10 أميركيين، يعتقدون أن “المال يمكن أن يشتري السعادة” في وقت تُظهر فيه الدراسات ارتباطاً بين الدخل المرتفع ومستويات أعلى من الرضا عن الحياة.

وعندما سُئل الأميركيون المشاركون في الاستطلاع عن مقدار المال الذي يتطلبه الشعور بالسعادة، قالوا إن الأمر يتطلب ثروة صافية تبلغ نحو 1.2 مليون دولار في المتوسط، ما يدل على أن السعادة بنظرهم “تحتاج لمال وفير”.

ويقول جيل الألفية إنهم بحاجة إلى ثروة صافية تبلغ نحو 1.7 مليون دولار ليكونوا سعداء. بينما سيحتاج جيل X لنحو 1.2 مليون دولار، وقال جيل طفرة المواليد بالمثل إن صافي ثروة تقل قليلاً عن مليون دولار ستجعلهم سعداء.

أما بالنسبة للجيل Z ، فقد وجدت مؤسسة “Empower” أنه من بين جيل البالغين الأصغر سناً، فإن صافي الثروة التي تبلغ حوالي 487 ألف دولار في المتوسط ستكون كافية لتحقيق السعادة المالية.

ويتفق حوالي 72% من جيل الألفية على أن المال يمكن أن يشتري السعادة، أكثر من أي جيل آخر. وهم أيضًا الجيل الذي يذكر أعلى الرواتب السنوية التي يحتاجونها ليكونوا سعداء، أعلى بأكثر من أربعة أضعاف من رقم أي جيل آخر.

أما متوسط الراتب الذي يقول كل جيل إنه يحتاج إليه ليكون سعيدًا وأقل توترًا، وفقًا لـ Empower، فهو:

الجيل (Z): 128,084 دولارا

جيل الألفية: 525,947 دولارا

الجيل (X):130,344 دولارا

جيل طفرة المواليد: 124,165 دولارا

وقال المشاركون إن متوسط الدخل السنوي الذي سيجعلهم أقل توتراً هو 95 ألف دولار سنوياً. بينما يحصلون حاليًا على راتب متوسط قدره 65000 دولار، مما يعني أنهم سيحتاجون إلى زيادة بنسبة 50% تقريبًا للوصول إلى هناك.

كيف توازن بين متابعة الأحداث السياسية والقيام بعملك.. هذا ما يجب فعله!

قصص اقتصادية

العملكيف توازن بين متابعة الأحداث السياسية والقيام بعملك.. هذا ما يجب فعله!

ووجدت Empower أن تحسين حياة الناس لن يتطلب الكثير من المال، نسبياً. إن دفعة إضافية لمرة واحدة بقيمة 25 ألف دولار من شأنها أن تزيد بنسبة 42% من السعادة المالية للأميركيين لمدة ستة أشهر.

كما أن المكاسب المفاجئة البالغة 15000 دولار ستفعل الشيء نفسه بالنسبة لـ 32% من المشاركين، وسيكون 17% أكثر سعادة بمكافأة قدرها 5000 دولار.

وعلى الرغم من قولهم إنهم سيحتاجون إلى الحصول على راتب مرتفع أو الحصول على ثروة صافية عالية جدًا ليشعروا بالسعادة، فإن هذه الأشياء في حد ذاتها ليست هي ما يجعل معظم الأميركيين سعداء.

وبدلاً من ذلك، فإن دفع جميع فواتيرهم في الوقت المحدد وبالكامل هو ما يحدد السعادة المالية لـ 67% من الأميركيين، حسبما وجدت الاستطلاع.

ويشير 17% فقط من المشاركين إلى أن الوصول إلى ثروة صافية معينة يعني أنهم سعداء مالياً. كما أن الإعفاء من الديون والاستمتاع بالكماليات الصغيرة اليومية، هما الطريقتان الأخريان الأكثر شيوعًا التي يقول الأميركيون إنهم يمكن أن يكونوا سعداء ماليًا