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الحكم بحبس وزير الدفاع الكويتي الأسبق خالد الصباح سبع سنوات

منذ 4 ساعات
الحكم بحبس وزير الدفاع الكويتي الأسبق خالد الصباح سبع سنوات

وطنا اليوم:قضت محكمة التمييز الكويتية الأحد، بحبس وزير الدفاع الأسبق خالد الجراح الصباح، سبع سنوات مع الشغل، في تهم تتعلق بإساءة استخدام أموال صندوق الجيش.
وامتنعت المحكمة عن النطق بعقاب رئيس الوزراء الأسبق جابر المبارك الصباح، وألزمته برد مبالغ مالية في تهم تتعلق بإساءة استخدام أموال صندوق الجيش.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، خرجت إلى العلن قضية “صندوق الجيش” الذي خصصت له وزارة الدفاع ميزانية سنوية تقدر بنحو 16 مليون دولار، بهدف منح قروض ميسرة، وإقامة مناسبات اجتماعية لمنسوبي الوزارة، شهدت سجالا بين اثنين من أركان الأسرة الحاكمة، هما وزير الداخلية حينها خالد الجراح الصباح، ووزير الدفاع حينها ناصر صباح الأحمد الصباح.
واتهم الراحل ناصر الصباح، مسؤولي هذا الصندوق باختلاس نحو 800 مليون دولار، في الفترة التي كان فيها خالد الجراح الصباح وزيرا للدفاع، وهو ما تسبب في أزمة واتهامات كبيرة أدت إلى استقالة الحكومة.
ونفى خالد الجراح الصباح الاتهامات الموجهة له من قبل ناصر الصباح، قائلا إن الأخير تعمّد إخفاء الحقائق عن الشعب الكويتي


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