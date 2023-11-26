حماس تسلم تل أبيب قائمة المحتجزين المقرر الإفراج عنهم الأحد

وطنا اليوم:أعلن مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تل أبيب تلقت قائمة المحتجزين المتوقع إطلاق سراحهم االأحد ضمن صفقة تبادل الأسرى بين تل أبيب وحركة المقاومة الإسلامية “حماس”.

وأكد المكتب إن تل أبيب تلقت القائمة وتم نقل المعلومات إلى عائلاتهم، وفق ما أفادت وسائل إعلام عبرية.

تبادل الأسرى

وأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن 39 أسيرا فلسطينيا رسميا، في ثاني دفعة لاتفاق الهدنة، مقابل إطلاق سراح 13 محتجزا من قطاع غزة.

وانطلقت حافلات الأسرى الفلسطينيين المحررين من سجن عوفر باتجاه بلدة بيتونيا بالضفة الغربية، فجر الأحد، بعد مرارة المعاناة التي تجرعوها في سجون الاحتلال.

احتفالات عارمة

وتجمعت أعداد كبيرة من المحتفلين في ساحة بلدية البيرة غربي رام الله بالضفة الغربية لاستقبال الحافلة التي تقل الأسرى المحررين.

وعمت الفرحة أنحاء مختلفة من الضفة الغربية، وسط السعادة التي سيطرت على المشهد العام للأسرى المحررين ولعائلاتهم الذين بدت عليهم ملامح النصر