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المواصفات: التحقق من عدادات تكاسي العاصمة وفق التعرفة الجديدة الأحد

منذ ساعتين
المواصفات: التحقق من عدادات تكاسي العاصمة وفق التعرفة الجديدة الأحد

وطنا اليوم:باشرت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأحد، التحقق من عدادات سيارات الأجرة “التاكسي” العاملة بحدود أمانة عمّان الكبرى للعمل بالتعرفة الجديدة.
ووفق بيان للمؤسسة، ستصبح فتحة العداد 37 قرشا، والتعرفة الكيلومترية 26 قرشا لكل كم، وستصبح تعرفة الانتظار 26 فلسا لكل 35 ثانية للفترة الصباحية، فيما عدلت التعرفة الليلية لتصبح قيمة بدء الانطلاق “فتحة العداد” ليلا 38 قرشا ويحتسب 32 قرشا لكل كم، و 32 فلسا عن كل 35 ثانية كتعرفة انتظار ليلية.

عدادات التاكسي
وقالت إن مركز التحقق المترولوجي التابع لها في ماركا، سيستقبل سيارات التاكسي من الساعة الثامنة صباحاً إلى الثامنة مساء، في محطة واسعة ومتطورة لفحص عدادات التاكسي تحتوي على ستة مسارب، بحيث يتمّ التحقق من ست مركبات في آن واحد.
وأوضحت المؤسسة أن عملية التحقق من العداد لا تتعدى خمس دقائق لكل مركبة وبحصيلة يومية تقارب 500 مركبة.
وبحسب المؤسسة، سيتمّ تمييز العدادات التي تم تعديلها حسب الأجرة الجديدة لغايات الرقابة، وتزويد دائرة عمليات النقل العام بأمانة عمّان بالإحصائية اليومية للمركبات التي تم تعديلها، ومنح مهلة لمدة أسبوعين لجميع سيارات التاكسي العاملة ضمن اختصاص الأمانة لتصويب أوضاعها حسب الأجرة الجديدة


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