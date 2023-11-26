شقيقة تايلندي كان محتجزا لدى حماس: أطعموه واعتنوا به

وطنا اليوم:قالت شقيقة أحد الاسرى التايلانديين المفرج عنهم من حركة المقاومة الإسلامية”حماس” إن شقيقها لم يتعرض للتعذيب.

وقالت خلال مقابلة صحفية مع وكالة فرنس برس: “سألته فيما إذا كان يتعرض للتعذيب وقال إنه لم يتم تعذيبه و لم يتعرض للأذى الجسدي وكان يأكل بشكل طبيعي”.

وأضافت: “كان في غيبيوبة وكانوا يعتنوا به جيدا ولم تكن ملابسه قذره، لقد بدا شخصا عاديا وكأنه مقيم في المنزل”.

وأفرجت حركة المقاومة عن 12 مواطنا تايلانديا كانوا محتجزين لديها في قطاع غزة، وفق رئيس وزراء تايلاند، سيتا تاويسين.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر قوله إن إطلاق سراح العمال التايلنديين جاء في إطار اتفاق منفصل مع حماس بوساطة قطرية ومصرية.

إذ إن جميع التايلنديين المفرج عنهم من الرجال ولا يشملهم اتفاق التبادل مع إسرائيل الذي يتضمن نساء وأطفالا