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الهيئة الإدارية لجمعية السنابل للبيئة السياحية تلتئم في اجتماعها الشهري

منذ ساعة واحدة
الهيئة الإدارية لجمعية السنابل للبيئة السياحية تلتئم في اجتماعها الشهري

وطنا اليوم – عقدت الهيئة الإدارية لجمعية السنابل للبيئة السياحية اجتماعها الشهري اليوم السبت في مقرها بعمان برئاسة الدكتور يوسف المناصرة واطلعت الهيئة الإدارية على جميع المراسلات الصادرة والواردة للجمعية واتخذت القرارات المناسبة بشأنها كما اطلعت على طلبات الانتساب المقدمة للجمعية لقبولهم كأعضاء هيئة عامة للجمعية واتخذت القرارات المناسبة بشأنها وتم كذلك تشكيل لجنة من الهيئة الإدارية لمقابلة وزير البيئة ووزير الزراعة من أجل دعم مشروع التشجير الوطني إضافة إلى بحث كل ما يتعلق بالجمعية ونشاطاتها المختلفة وخططها المستقبلية.


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