مجموعة حمادة تسير 13شاحنة إغاثة لدعم أهالي غزة

وطنا اليوم – سيرت مجموعة حمادة بالتنسيق والتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية 13 شاحنة مساعدات إغاثة عاجلة لدعم أهالي قطاع غزة.

وقال رئيس مجلس ادارة المجموعة رائد حمادة إن الشاحنات التي جهزتها المجموعة محملة بمواد غذائية ومعدات إغاثة إنسانية عاجلة لدعم صمود الأشقاء في قطاع غزة.

وأشار حمادة إلى تخصيص المجموعة يومي عمل لصالح دعم الأشقاء في قطاع غزة بالإضافة إلى اطلاق حملة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لجمع التبرعات النقدية لصالح أبناء قطاع غزة ، مبيناً أنه تم تخصيص صناديق داخل فروعها بهدف إتاحة الفرص للمواطنين للمساهمة في تقديم الدعم التبرعات النقدية.

وأكد حمادة أن الوقوف إلى جانب الأشقاء في غزة واجب وضرورة لدعم صمودهم أمام الإعتداء الوحشي وجرائم الحرب والمجازر التي ترتكبها دولة الإحتلال بحق أبناء القطاع والتي تمنع عنهم الماء والغذاء والكهرباء والدواء.

وحث حمادة مجتمع الأعمال وفعاليات القطاع الخاص على ضرورة تكثيف حملات التبرع والإغاثة في ضوء ازدياد المستلزمات الإنسانية التي يحتاجها أبناء قطاع غزة.

وثمن حمادة الجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني في سبيل التوصل لوقف نهائي للعدوان على غزة وضمان تدفق المساعدات الطبية والإغاثية بشكل مستمر لأهالي القطاع.