نماء بين اهالي منطقة المقابلين في العاصمة عمان..صور

وطنا اليوم-التقى حزب نماء وجهاء منطقة المقابلين في عمان ونخبة من عشيرة الترابين لعرض اهداف الحزب ومبادئه وتوجهاته الاقتصادية خلال المرحلة القادمة

وقدم الامين العام للحزب الدكتور محمد الرواشدة في بداية الاجتماع تصورا شاملاً للبرنامج الاقتصادي الذي يستند على ثلاثة محاور اساسية اولا: محلية التنمية وهو مشروع وطني يهدف الى التنمية على مستوى القرية بدلا من التنمية على مستوى المحافظة بهدف تشغيل ابناء القرى وانشاء مشاريع تنموية على مستوى كل قرية في المملكة

‏‎ثانيا”: دراسة محفزات النمو لمعظم القطاعات الاقتصادية بهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادية ، وهذا من صميم عمل المجلس الاقتصادي في حزب نماء.

‏‎ثالثا: منصات التاهيل والتدريب والتشغيل والتي تشكل العمود الفقري لبرنامج الحزب الاقتصادي للحزب .

كما بين الامين العام رئيس المجلس الاقتصادي ظروف الاقتصادي الاردني الذي يشهد تراجعاً لعدة اسباب وضرورة العمل على تحفيز النمو وزيادة الانتاج والصادرات المحلية

وقدم ايضا رئيس المجلس المركزي في نماء السيد عبدالله الحسنات توضيحاً حول اهمية برنامج الحزب الاقتصادي والذي هو الأساس في حل جميع المشاكل الاقتصادية في المرحلة المقبلة

من جانبه بين رئيس المجلس الوطني الدكتور فتحي الصالح آلية عمل منصات التأهيل والتدريب والتوظيف بشكل مفصل و وظيفة عمل اللجان المتخصصة التي ستقوم بالعمل لتنفيد هذه المنصات على ارض الواقع

واكد جميع الحضور فخرهم على الدوام بالتحركات الملكية الدولية والإقليمية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني و ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله لوقف الحرب الوحشية على قطاع غزة ، حيث أنتجت هذه التحركات مواقف ملموسة تؤمن بعدالة قضية الشعب الفلسطيني الشرعية التي نادى بها الهاشميون منذ عقود من الزمن في ظل السعي المستمر لإيجاد تسوية سلمية عادلة لهذا الصراع الممتد.

كما قدم الحضور من اهالي منطقة المقابلين العديد من التساؤلات الاقتصادية مثمنين تميز البرنامج الخاص بالحزب سياسيا واقتصاديا .

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