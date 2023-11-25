حزب الوحدويون الديمقراطي الأردني يثمن عالياً جهود الملك ومصر وقطر في تحقيق اتفاقية الهدنة وتبادل الأسرى وإدخال المساعدات

وطنا اليوم – ثمن حزب الوحدويون الديمقراطي الأردني عالياً دور القيادة الهاشمية ممثلة بجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وولي العهد حفظهم الله ورعاهم على مواقفهم الداعمة في الدعوة الى وقف اطلاق النار في قطاع غزة في كافة المحافل واللقاءات الدولية والعمل المستمر الدؤوب من أجل تحقيق ذلك.

كما ثمنت قيادة الحزب جهود جمهورية مصر العربية ودولة قطر الشقيقتين في تحقيق اتفاقية الهدنة وتبادل الأسرى وإدخال المساعدات الطبية والغذائية والوقود الى قطاع غزة المحتل.

وطالبت قيادة وكوادر حزب الوحدويون الديمقراطي الأردني المجتمع الدولي وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي بالضغط على الكيان الصهيوني بأن تكون هذه الهدنة مقدمة لوقف القتال بشكل دائم حقناً لدماء أشقائنا في قطاع غزة الصامدين واستمرار إيصال كافة أشكال المساعدات لجميع أهالي القطاع وضمان عودتهم الى منازلهم بأسرع وقت ممكن .

عاش الأردن بقيادته الهاشمية المظفرة وعاشت فلسطين حرة عربية.