اطلاق مشروع (سياسيو ميتر) في جامعة البلقاء التطبيقية لتعزيز مشاركة الطلبة في العمل الحزبي

وطنا اليوم – نفذت عمادة شؤون الطلبة بالتعاون مع معهد السياسة والمجتمع التابع لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية مشروع (سياسو ميتر) لتعزيز مشاركة طلبة الجامعات في العمل الحزبي والعام وبالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمشاركة طلبة الجامعة من مختلف الكليات ترجمة لتوجيهات رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني.

عميد شؤون الطلبة الاستاذ الدكتور خالد الزعبي قال ان الجامعة وبتوجيهات من رئيسها الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني تعمل على تنفيذ الرؤى الملكية والتوجيهات الحكومية في تمكين الشباب وتفعيل مشاركتهم في الحياة السياسية، وتقوم لأجل هذه الغاية بعقد الورشات والمحاضرات التثقيفية لطلبة الجامعة، ومن خلال صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، وقال إننا سنعمل على تحقيق الأهداف المرجوة من اطلاق مشروع سياسيو ميتر لطلبة الجامعة.

مدير مشروع (سياسو ميتر ) أحمد القضاة بين ان المشروع يعمل على تفعيل العمل السياسي بداخل الجامعات وإنشاء نواة من القيادات السياسية الشابة الممكنة التي تتولى نشر المعرفة بين أقرانهم وتحفيز المشاركة السياسية، بالإضافة إلى تطوير أفكار الطلبة بطرح مبادرات وبرامج ريادية سياسية مؤثرة في العملية الديمقراطية الموجودة في الجامعات، إلى جانب استكشاف نخب سياسية جديدة.

وبين القضاة أن منهجية المشروع تقوم على التوعية والتثقيف وتعزيز المعارف واقامة جلسات البؤر المركزة لمعرفة وقراءة اتجاهات الفئات المستهدفة والتدريب والتمكين وتعزيز المهارات اضافة إلى اقامة الحوارات مع أصحاب المصلحة مثل ادارات الجامعات والأساتذة المؤثرون في الجامعات الأردنية.

وأوضح القضاة أن المشروع سيعمل على بناء قدرات 250 طالبا وطالبة، من المهتمين بالشأن السياسي والعام باستخدام اسلوب التدريب الوجاهي، وتحضيرهم ليكونوا نواة شبابية مؤثرة وقيادية محفزة على العمل الحزبي والانخراط في النشاط الحزبي والسياسي في الجامعات الأردنية موزعين على 10 جامعات حكومية هي جامعة البلقاء التطبيقية، الجامعة الأردنية، جامعة اليرموك، الجامعة الألمانية الأردنية، جامعة العلوم والتكنولوجيا، جامعة مؤتة، الجامعة الهاشمية، جامعة آل البيت، جامعة الطفيلة التقنية وجامعة الحسين بن طلال.

يشار الى ان مشروع (سياسو ميتر) ينفذه معهد السياسة والمجتمع بتمويل من صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية وبالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المشاركة.