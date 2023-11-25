جامعة فيلادلفيا تكرم الفائزين بمسابقة الإبداع الأدبي لطلبة مدارس المملكة لعام 2023

وطنا اليوم-برعاية الأستاذ الدكتور عبدالله محمد الجراح رئيس جامعة فيلادلفيا نظمت عمادة شؤون الطلبة في الجامعة حفلاً لتكريم الفائزين في مسابقة الإبداع الأدبي لطلبة المدارس الثانوية في المملكة في حقول المقالة ، الخاطرة، التأليف الشعري، الإلقاء الشعري، القصة القصيرة، التأليف المسرحي إضافة إلى التحقيق الصحفي. وقد اعتادت جامعة فيلادلفيا على تنظيم هذه المسابقة في السنوات الماضية، وقد شهدت هذا العام إقبالاً كبيراً من قبل طلبة المدارس حيث شارك أكثر من (600) طالب وطالبة يمثلون (150) مدرسة من مختلف مديريات التربية والتعليم.

وألقى عميد شؤون الطلبة الدكتور عمر الكفاوين كلمة رحب فيها بالحضور من طلبة وأولياء أمور ومشرفين متوجها بالشكر الجزيل للمشاركين و للقائمين على المسابقة لما أبدوه من تعاون كبير من أجل المشاركة الفاعلة في هذا الموسم، مؤكدًا دور الجامعة الريادي في خدمة المجتمع المحلي والبحث عن الموهوبين والمبدعين من أبنائنا الطلبة والعمل على تحفيزهم وتنمية إبداعاتهم.

كما ألقت كل من المعلمة نصره حبابسه، والمعلمة نجلاء جميل كلمتي المدارس المشاركة وأعربتا عن شكرهما لإدارة الجامعة والقائمين على هذا النشاط لجهودهم المستمرة لدعم العملية التربوية والطالب المتميز للتفوق والنجاح.

وفي ختام الحفل قام مندوب رئيس الجامعة الدكتور عمر الكفاوين ،بتوزيع الشهادات والجوائز التقديرية والتذكارية على الطلبة الفائزين بحضور مدير دائرة الأنشطة الطلابية وحضر الحفلأعضاء من الهيئة التدريسية والإدارية وأهالي الطلبة إضافة إلى معلميهم.