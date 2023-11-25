وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي العهد المعظم قدم معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي السيد يوسف حسن العيسوي واجب العزاء اليوم السبت الموافق 25-11-2023 بالمرحوم الشريف عبد الحميد عبدالرحيم محمد اللهيمق(ابو عبدالله)
ونقل العيسوي خلال زيارته لذوي المتوفي تعازي ومواساة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي العهد المعظم، سائلا الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته.
مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم ..رئيس الديوان الملكي الهاشمي يعزي آل اللهيمق /محافظة العاصمة
وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي العهد المعظم قدم معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي السيد يوسف حسن العيسوي واجب العزاء اليوم السبت الموافق 25-11-2023 بالمرحوم الشريف عبد الحميد عبدالرحيم محمد اللهيمق(ابو عبدالله)