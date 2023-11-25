بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم ..رئيس الديوان الملكي الهاشمي يعزي آل اللهيمق /محافظة العاصمة

منذ ساعة واحدة
مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم ..رئيس الديوان الملكي الهاشمي يعزي آل اللهيمق /محافظة العاصمة

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي العهد المعظم قدم معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي السيد يوسف حسن العيسوي واجب العزاء اليوم السبت الموافق 25-11-2023 بالمرحوم الشريف عبد الحميد عبدالرحيم محمد اللهيمق(ابو عبدالله)
ونقل العيسوي خلال زيارته لذوي المتوفي تعازي ومواساة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي العهد المعظم، سائلا الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:02

جامعة فيلادلفيا تكرم الفائزين بمسابقة الإبداع الأدبي لطلبة مدارس المملكة لعام 2023

21:34

تهنئة بالحصول على درجة الدكتوراه لسعادة خميس عطية

21:20

بانوراما المكر الفلسطيني والغباء الإسرائيلي !!

20:06

تهنئة بالحصول على درجة الدكتوراه لسعادة خميس عطية

19:46

حزب إرادة يعلق على ما يحدث من محاولات للمزاودة واحتكار للشارع من جهة وبيانات خارج السياق من جهة أخرى

18:36

*خلال لقائهم رئيس الديوان الملكي الهاشمي*

17:18

قسم اللغة الانجليزية والترجمة بجامعة عمان الاهلية يزور مؤسسة الاذاعة والتلفزيون

17:15

كلية فنون الطهي والضيافة بجامعة عمان الاهلية تنظم يومأً تعريفياً للطلبة الجدد

17:12

طالب جامعة عمان الأهلية أسامة المصري يتألق في بطولة كأس العالم للمبارزة

16:57

انطلاق الدورة الثانية من مهرجان الأردن لأفلام الأطفال

16:52

“حقوق الإنسان” يطالب بحماية النساء في غزة من عنف الاحتلال

16:48

وزارة البيئة تختتم ورشة لرفع قدرات كوادرها الفنية

وفيات
وفيات الجمعة 24-11-2023الفنان رامي الخالد في ذمة اللهوفيات الخميس 23-11-2023وفيات الأربعاء 22-11-2023وفيات الثلاثاء 21-11-2023