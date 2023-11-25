كلية فنون الطهي والضيافة بجامعة عمان الاهلية تنظم يومأً تعريفياً للطلبة الجدد

وطنا اليوم- نظمت كلية فنون الطهي والضيافة في جامعة عمان الاهلية بالتعاون مع فندق موفنبيك عمان حفل ترحيب واستضافة للطلبة الجدد في الكلية ، بحضور عميد كلية الأعمال وكلية فنون الطهي والضيافة الأستاذ الدكتور فايز حداد وأعضاء الهيئة التدريسية والادارية في الكلية.

وقد رحب السيد أمين العارضة المدير التنفيذي للكلية بالطلبة الجدد وقام بتعريفهم على اعضاء الهيئة التدريسية والادارية ومرافق الكلية، وأكد في كلمته ان قرار الدخول الى عالم الضيافة وفنون الطهي ما هو الا بداية لرحلة فريدة من نوعها في تعلم فنون الطهي والضيافة واكتساب المهارات الأساسية التي تمهد الطريق للتألق في عالم الضيافة المحترف.

وزود الأستاذ الدكتور فايز حداد من خلال كلمته الترحيبية الطلبة بالمعلومات الأساسية والقوانين والتعليمات المتعبة في الجامعة والكلية تمهيدًا للطريق التي سيسلكونها في حياتهم الجامعية متمنيًا لهم كل التوفيق والنجاح.

وقد تضمّن اليوم التعريفي زيارة ميدانية الى فندق موفمنبيك عمان “الشريك الرئيسي للكلية ” وكان في استقبال الطلبة السيد أيمن رشيد مدير عام الفندق الذي قدم نبذه عن قطاع الضيافة في الأردن والاقليم وعرض قصص نجاح محفّزة للطلبة واختتمت الزيارة بجولة تعريفية على اقسام الفندق .

إن يوم الترحيب في كلية فنون الطهي ليس مجرد بداية للحياة الأكاديمية، بل هو استعراض للثقافة والفن في عالم الطهي والضيافة، ويمهد الطريق لرحلة رائعة وملهمة في تحقيق أحلام الطلاب في مجال الضيافة والطهي والابتكار.

الجدير بالذكر ان هذه هي الدفعة الثالثة من طلبة كلية فنون الطهي والضيافة التي تم استحداثها عام 2023 والتي تعتبر واحدة من خطط التحديث والتطوير التي نهجتها جامعة عمان الأهلية بأن تكون معاصرة للحداثة ومواكبة لكل التغييرات وسبَاقة في تطوير التخصصات الأكثر طلبًا في سوق العمل.