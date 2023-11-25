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طالب جامعة عمان الأهلية أسامة المصري يتألق في بطولة كأس العالم للمبارزة

منذ 32 ثانية
طالب جامعة عمان الأهلية أسامة المصري يتألق في بطولة كأس العالم للمبارزة

وطنا اليوم- تُوّج لاعب منتخب جامعة عمان الأهلية والمنتخب الوطني للمبارزة الطالب أسامة زياد المصري من كلية العلوم التربوية بالميدالية البرونزية في ختام مشاركته ببطولة كأس العالم للمبارزة (ستالايت بغداد) في سلاح السابر لفئة العمومي، والتي اختتمت منافساتها مؤخراً في العاصمة العراقية بغداد بمشاركة واسعة من دول العالم.

حيث تمكن المصري من التغلب على لاعب من إيران في الدور ربع النهائي قبل أن يخسر بالدور نصف النهائي ويتوج بالميدالية البرونزية، كما شارك أيضاً لاعب منتخب جامعة عمان الأهلية الطالب عبدالله خليل طحلة من كلية الهندسة في البطولة ذاتها قبل أن يودع منافسات البطولة من الدور ربع النهائي.

وتتقدم أسرة جامعة عمان الأهلية ممثلة برئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان بالتهنئة والتبريك للطالب أسامة زياد المصري على هذا الإنجاز، متمنين له ولكافة طلبتنا المزيد من التقدم والنجاح في رفع اسم المملكة الأردنية الهاشمية بمختلف المحافل العربية والإقليمية والدولية.


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