وزارة البيئة تختتم ورشة لرفع قدرات كوادرها الفنية

وطنا اليوم -اختتمت وزارة البيئة، اليوم السبت، ورشة لرفع قدرات كوادر الوزارة الفنية وزيادة مشاركتها بصنع القرار.

وأكد وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، خلال ختام فعاليات الورشة، أهمية اللقاءات الدورية بين مديريات المركز والمحافظات، لما لذك من أثر إيجابي في تبادل الخبرات والمعلومات، وطرح قضايا وحلول تسهم في مواجهة التحديات البيئية، وعلى رأسها ظاهرة التغير المناخي.

وأشار الردايدة إلى أهمية الإنجازات التي حققتها الوزارة بتشاركية مع المؤسسات الوطنية المعنية، والتي أخذت أبعادا إقليمية وعالمية لما تتضمنه من محاور تأخذ بعين الاعتبار تحقيق العدالة بين الشعوب، كالمبادرة العالمية التي أطلقها جلالة الملك، خلال مشاركته بمؤتمر المناخ بشرم الشيخ كوب 27، “مترابطة المناخ..اللاجئين” التي نالت استحسان جميع الدول المشاركة.

من جانبه، أشار الأمين العام للوزارة الدكتور محمد الخشاشنة إلى أهمية إعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة الاستحقاقات البيئية الوطنية والعالمية، والتعامل معها وفق التزامات الأردن بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، تحديدا ما يتعلق بالقضايا ذات البعد العالمي، كالنفايات والتنوع الحيوي والسلامة الإحيائية والاقتصاد الأخضر والتغير المناخي.

وأكد ضرورة تكاتف الجهود بين الجميع، لتحقيق أهداف إستراتيجية الوزارة 2023-2025، التي أخذت بعين الاعتبار كل ما من شأنه تحقيق الأمن البيئي على الصعد والمجالات كافة.

بدوره، أكد مدير الإدارة الملكية لحماية البيئة العميد تامبي حمكري، عمق العلاقة والتنسيق المشترك مع وزارة البيئة، بما يحقق الأهداف الوطنية ذات البعد البيئي والرقابي والتفتيشي وتطبيق القانون، للوصول الآمن الى بيئة صحية خالية من كل الملوثات.

وناقشت الورشة التي استمرت ثلاثة أيام، العديد من الملفات البيئية وإيجاد الحلول المناسبة للتغلب على أبرز القضايا المتعلقة بالمحافظة على سلامة البيئة.