أمنية تطرح في السوق الأردني حلول تخطيط موارد المؤسسات القائم على السحابة “Cloud ERP”حصرياً من CorporateStack

وطنا اليوم-عمان تشرين الأول 2023 -على هامش معرض جايتكس -أكبر معرض للتكنولوجيا بالمنطقة–الذي عُقد في دبيفي أكتوبر الماضي،وقعت شركة أمنية وشركة CorporateStack، المتخصصة في تقديم حلول البرمجيات المتخصصة في التحول الرقمي، اتفاقية تعاون توفر بموجبها “أمنية” حلول تخطيط موارد المؤسسات القائم على السحابة “Cloud ERP”.

وتجمع حلولCloud ERP بسلاسة بين نظام إدارة الموارد البشرية (HRMS) لإدارة كشوف الرواتب وتتبع الحضور، ونظام إدارة علاقات العملاء (CRM) للاطلاع على أرقام المبيعات وإدارتها بشكل كفؤ، بالإضافة إلى برنامج إدارة الأصول لإدارة أصول الشركة وتتبعها والحفاظ عليها، مما يؤدي إلى تبسيط عمليات الشركة وتحسين انتاجيتها.

ووقع الاتفاقية، رئيس دائرة قطاع الأعمال في شركة أمنية إياد جبر والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشؤون الشركات في CorporateStack بحضور الرئيس التنفيذي لشركة أمنية فيصل قمحيه.

وعقب توقيع الاتفاقية، قال الرئيس التنفيذي لشركة أمنية فيصل قمحيه:”تعبر اتفاقية الشراكة الحصرية مع CorporateStack عن صدق التزامنا في أمنية بتوفير حلول رقمية مبتكرة لدعم الاحتياجات المتطورة لقطاع الأعمال وللشركات الأردنية، حيث ستعمل هذه الاتفاقية على دعم أهدافنا المتمثلة في تمكين الشركات من إدارة عملياتها اليومية بكفاءة وخفض التكاليف وزيادة الإيرادات إلى أقصى حد من خلال الحلول الرقمية الذكية”.

وأضاف قمحيه: “يوفر حل Cloud ERP للشركات في الأردن الفرصة لترقية عملياتها التجارية بشكل مريح وفعّال، كما يمكننا تخصيص هذا الحل وفق الاحتياجات والمتطلبات المحددة لكل شركة، وذلك لتمكينها من تسجيل الدخول إلى منصة واحدة لإدارة جميع وظائفها التشغيلية الداخلية الرئيسية، حيث أننا ندرك في أمنية أهمية قطاع الأعمال والدور الحيوي الذي يلعبه في الاقتصاد الأردني، ونحن نسعى جاهدين لتطوير وتقديم حلول منسقة تدعم نمو وكفاءة الشركات المحلية”.

من جانبه، قالالشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشؤون الشركات في CorporateStack، محمد عابدين: “يسعدنا أن نتعاون مع شركة أمنية، الرائدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن. ونتطلع إلى بناء وتعزيز علاقتنا في هذا السوق الحيوي حيث تشهد البلاد رحلة تحول رقمي ديناميكية”.