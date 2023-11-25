جامعة الفرات الأوسط التقنية توقع رسالة تفاهم مع الجامعة التقنية للهندسة المدنية

العراق – وطنا اليوم – نهاد الربيعي

وقعت جامعة الفرات الأوسط التقنية برئيسها الأستاذ الدكتور مظفر صادق الزهيري رسالة تفاهم مع الجامعة التقنية للهندسة المدنية في بوخارست.

رسالة التفاهم التي أبرمها الزهيري وأعضاء الوفد الزائر بعناية فائقة، حيث تم ذكر عدة نقاط تعاونية تتعلق بالمجالات العلمية والثقافية. وتم اقتراح صيغة أولية لمذكرة تفاهم تفصيلية سيتم توقيعها فيما بعد بين الجامعتَيْن. وتتضمن المحاور إمكانية إجراء بحوث علمية مشتركة، وتعزيز التعاون المشترك في مجال المشرفين الأكاديميين على طلبة الدراسات العليا، وتبادل الأساتذة وتعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعتين، وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات العلمية المشتركة في مجال الهندسة المدنية.

في جولته السابقة قام الزهيري بزيارة المختبرات البحثية وبعض الورش والقاعات في الجامعات الرومانية والمؤسسات البحثية المختلفة. كما حضر عددًا من الاجتماعات التي تضمنت عروضًا تقديمية حول الأنشطة والفعاليات الرئيسية في تلك الجامعات التي قام بزيارتها.