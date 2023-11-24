إسبانيا: قد نعترف بالدولة الفلسطينية بدون قرار الاتحاد الأوروبي

وطنا اليوم:أعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن بلاده قد تتخذ قرارًا منفردًا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية إذا لم يفعل الاتحاد الأوروبي ذلك.

كما أكد سانشيز، خلال مؤتمر صحفي الجمعة، أن وقف إطلاق النار في غزة غير كاف، مشددا على الحاجة لوقف دائم لإطلاق النار.

وعلق السفير مالك الطوال رئيس بعثة الجامعة العربية في مدريد، على تصريحات رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا، التي أثارت غضب الاحتلال الإسرائيلي مؤكداً أن موقفيْهما المؤيد للقضية الفلسطينية يعكس الالتزام بقرار “سياسي” واضح.

وقال الطوال، إن تصريحات رئيسي وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، وإسبانيا بيدرو سانشيز، ليست “اندفاعا” مفاجئاً وإنما هي “قرار سياسي” راسخ.

وذكّر الطوال بأن البرلمان الإسباني أقرَ عام 2015 توصيةً بدعوة الحكومة الإسبانية للاعتراف بفلسطين كدولة، مؤكدا أن الخلفية القانونية والتشريعية موجودة لدعم موقف رئيس الحكومة الإسبانية.

وأضاف أن الحرب الغاشمة على قطاع غزة ذكّرت الشركاء الأوروبيين بعدالة هذه القضية وأهميتها القصوى. كما ذكرتهم بضرورة العمل على “تحقيق وإنجاز حل الدولتين. ولذلك “دعت الحكومة الاسبانية منذ بداية الحرب إلى عقد مؤتمر دولي ليس للتفاوض على معايير السلام وإنما للاتفاق على الاعتراف بالدولة الفلسطينية”.

ولفت إلى أن الموقف المعلن عنه اليوم في إطاره التاريخي ونضوجه الذي أدى إلى الإعلان الذي اتخذه رئيس الحكومة الإسبانية.

وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أدان بشدة تصريحات رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا، واعتبر أنها تدعم “الإرهاب”.

واستدعى الاحتلال الإسرائيلي سفيري إسبانيا وبلجيكا، رداً على تصريحات رئيسي حكومتي البلدين.