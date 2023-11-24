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مشعل : أنفاقنا وذخائرنا وأسلحتنا لا زالت سليمة

منذ ساعة واحدة
مشعل : أنفاقنا وذخائرنا وأسلحتنا لا زالت سليمة

وطنا اليوم:قال رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، اليوم الجمعة، إن أنفاق الحركة وذخائرها وأسلحتها لا زالت سليمة.
وتاليا أبرز ما ورد في كلمة مشعل خلال مؤتمر ينظمه المنتدى الإسلامي العالمي للبرلمانيين:
– بعد 49 عاماً من العدوان الصهيوني الإرهابي، المقاومة بخير، رغم الشهداء في صفوف المقاتلين، وبعض القيادات، لكن أنفاقنا وذخائرنا وأسلحتنا لا زالت سليمة، وما زلنا قادرين على المناورة وإطلاق الصواريخ، واستهداف الدبابات المتوغلة.

– نقتدي برسولنا الكريم، عندما كان محاصراً في غزوة الخندق ويبشر بافتتاح بلاد الروم وفارس.
– مقاتلونا الأبطال حولوا الدبابات التي تكلف ملايين ومجهزة بأحدث التكنولوجيا إلى “مهزلة”، بعبوة صغيرة تلصق على بابها الخلفي وتقتل الجبناء بداخلها.
– قيادات حماس فقدت خلال العدوان عشرات من عوائلهم، وودعنا رئيس المجلس التشريعي بالإنابة الدكتور الحبيب الشهيد أحمد بحر، والنائب في التشريعي الأخت الشهيدة جميلة الشنطي.
– الاحتلال الصهيوني الإرهابي فشل في تحقيق أهدافه المعلنة بالقضاء على حماس وتهجير كل سكان قطاع غزة، وأغلبية سكان الشمال بقوا في الشمال رغم كل ما يتعرض له شمالنا الصامد العظيم


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