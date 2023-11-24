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الإمارات: نتضامن مع الأردن بشكل مطلق ونرفض التدخل بشؤونه

منذ ساعة واحدة
الإمارات: نتضامن مع الأردن بشكل مطلق ونرفض التدخل بشؤونه

وطنا اليوم:دانت دولة الإمارات العربية التصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها البرلماني الهولندي غيرت فيلدرز ويحرض فيها على تهجير الشعب الفلسطيني باتجاه الأردن
وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي X إنّ دولة الإمارات تعلن تضامنها مع الأردن بشكل مطلق مؤكدة على أهمية احترام السيادة الأردنية ورفض أي إنكار لحقوق الشعب الفلسطيني وحقه بإقامة دولته المستقلة.
وبينت أنّ التصريحات للبرلماني الهولندي تعد تدخلاً في الشؤون الداخلية للمملكة الأردنية الهاشمية، وهو أمر مرفوض ومدان


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