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بن غفير يمنع تصوير المحررين رافعين شارة النصر

منذ 13 دقيقة
بن غفير يمنع تصوير المحررين رافعين شارة النصر

وطنا اليوم:قالت مصادر عبرية، اليوم الجمعة، إن وزير الاحتلال إيتمار بن غفير طلب من شرطة الاحتلال تغطية كل السيارات التي تقل الأسيرات الفلسطينيات المحررات بصفقة المقاومة، بهدف منع الفلسطينيين من التقاط “صور النصر”
وأعلن بن غفير خلال جلسة خاصة بإجراءات الافراج عن الأسرى الفلسطينيين، أنه أوعز بـ”تعزيز تواجد قوات الشرطة وعناصرها في المراكز التي من المتوقع أن يصل إليها الإرهابيون (الأسرى الفلسطينيين) بعد إطلاق سراحهم وفرض يد من حديد ضد أي مظهر من مظاهر دعم الإرهاب والاحتفالات”.
وقال: “تعلمون جميعا كم رفضت هذه الصفقة، وكم أعتقد أن هذه الصفقة خاطئة وأنه لم يكن ينبغي وقف القتال.. آمل أن تستمر الحرب”، مضيفا: “لقد تم اتخاذ قرار يتعارض مع رأيي، ولكن بمجرد اتخاذ القرار – نحن ملزمون بتنفيذه”
وشدد على أن “إرشاداتي واضحة: لا يوجد فرح. يمكننا على الأقل في القدس، إدارة هذه الخطوة بإحكام. معادلتهم هي دعم الإرهاب، والاحتفالات بالحثالة البشرية، والاحتفال بالنازيين. سياستنا واضحة للغاية، عدم السماح قطعا بأي مظاهر الفرح”.


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