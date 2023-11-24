إطلاق سراح 12 عاملا تايلنديا كانوا محتجزين بغزة بعد جهود قطرية

وطنا اليوم:قال المتحدث باسم الخارجية القطرية، إن الصليب الأحمر تسلم 24 مدنيا من المحتجزين في قطاع غزة في إطار اتفاق الهدنة، لافتا إلى أن الإفراج عن 12 من التايلنديين خارج إطار اتفاق الهدنة.

وقال رئيس وزراء تايلند سريتا تافيسين إنه تلقى تأكيدا بإطلاق سراح 12 عاملا تايلنديا كانوا محتجزين في قطاع غزة، في حين أكدت مصادر أن إطلاق سراحهم جاء بجهود قطرية.

وقال رئيس الوزراء، في منشور على موقع إكس، “تم إبلاغي من الجانب الأمني ووزارة الخارجية بأنه تم بالفعل إطلاق سراح 12 محتجزا تايلنديا”.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر تأكيدها أن إطلاق “الرهائن” التايلنديين جاء نتيجة جهود قطر بعد زيارة وزير الخارجية التايلندي للدوحة.

وقال المصدر إن جميع التايلنديين المفرج عنهم من الرجال ولا يشملهم اتفاق التبادل مع إسرائيل الذي يتضمن نساء وأطفالا.

وأظهر مقطع فيديو بثته وسائل إعلام فلسطينية احتفال مواطنين فلسطينيين وهتافهم لكتائب القسام، لحظة استلام الصليب الأحمر للأسرى الإسرائيليين ونقلهم من خانيونس إلى معبر رفح.

الى ذلك نقلت قناة “ان بي سي” عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن إدارة الرئيس جو بايدن تعمل على إدراج المحتجزين الأميركيين في المجموعة الأولى من الأسرى المقدر عددهم بـ 50 أسير، والذين ستفرج عنهم حركة حماس ضمن صفقة تبادل الأسرى في إسرائيلي.