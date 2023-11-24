إطلاق سراح 13 إسرائيليا و12 تايلانديا لدى حماس

وطنا اليوم:نقلت رويترز عن السلطات المصرية إعلانها أن جهود القاهرة أسفرت عن إطلاق سراح 13 محتجزا إسرائيليا بينهم أطفال ونساء لدى حركة حماس، و12 تايلانديا.

وقال رئيس وزراء تايلاندا عبر منصات التواصل الاجتماعي، إنه تلقى تأكيدا بإطلاق سراح 12 عاملا تايلانديا كانوا محتجزين في غزة.

ونقلت رويترز عن محطات تلفزيون إسرائيلية: قولها إن الرهائن الإسرائيليين في غزة نقلوا إلى الصليب الأحمر وهم في طريقهم إلى المعبر الحدودي مع مصر

وأكد مصدر مقرب من حماس لـ”فرانس برس” تسليم محتجزين اسرائيليين إلى الصليب الأحمر.

وأوضح مصدر لرويترز أن إطلاق سراح الاثني عشر تايلانديا جاء في إطار اتفاق منفصل مع حماس بوساطة قطرية ومصرية، وقال إن جميع التايلانديين من الرجال ولا يشملهم اتفاق التبادل الذي يتضمن نساء وأطفالا.

وتوقع المصدر إطلاق سراح المزيد من التايلانديين المحتجزين في الأيام المقبلة.