5 آلاف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

وطنا اليوم:أدى 5 آلاف مواطن صلاه الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، في حين أدى باقي المصلين الصلاة في محيط البلدة القديمة من القدس وعند بوابات المسجد.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في بيان، إن قوات الاحتلال منعت المصلين ممن هم دون الـ70عاما من دخول المسجد الأقصى، ما تسبب بانخفاض كبير في أعداد المصلين الذين تمكنوا من الوصول، خاصة أن الاحتلال اعتدى على عدد من القادمين على أبواب المسجد.