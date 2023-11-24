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مستوطنو شمال فلسطين يعترفون:لا نعرف النوم من أصوات الانفجارات

منذ ساعة واحدة
مستوطنو شمال فلسطين يعترفون:لا نعرف النوم من أصوات الانفجارات

وطنا اليوم:قال سكان مستوطنات في شمال الأراضي المحتلة؛ إنهم لا يعرفون النوم ليلا، وأصبحت أصوات الانفجارات تشكل لهم كابوسا، بسبب القصف المتبادل بين حزب الله والمقاومة الفلسطينية من لبنان، وجيش الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”، يهدد سكان مستوطنات أبرزها، عبدون، وألما موشاف، وأفيريم، وجيشر زيف شمال الأراضي المحتلة، بالتوجه إلى المحكمة العليا لمطالبة الحكومة بإخلائهم أسوة بغيرهم.
ويطالب المستوطنون الحكومة بتوضيح سبب عدم قيامها بإخلائهم، رغم أنهم لا يبعدون سوى 5 كيلومترات من الحدود مع لبنان.
في وقت سابق، مددت حكومة الاحتلال أمر الإخلاء الخاص بمستوطنات الجليل الأعلى القريبة من الحدود مع لبنان لشهر آخر، لكن 7 آلاف مستوطن في قرابة عشر بؤر استيطانية لا يزالون عالقين هناك، وترفض الحكومة إخلاءهم.
ونقلت عن رئيس لجنة مستوطنة ألما موشاف، أورلي جربي قوله: “لماذا تم إخلاء الجميع من حولنا وتركونا وراءه؟ لا نعرف ليلا ولا نهارا، أصبحت أصوات الانفجارات كابوسا لنا ولأطفالنا”.
وتابع بأن عددا قليلا من المساكن في المستوطنات فيها غرف آمنة، وأن المستوطنين مكدسون في المنازل منذ بداية الحرب، والطرق إلى المستوطنة مغلقة، ولا أحد يجرؤ على التحرك.
وبدأ المستوطنون هناك بإجراءات قانونية ضد الحكومة، بعد اعتبار وزير حرب الاحتلال، يوآف غالانت أن هذه البؤر الاستيطانية غير مشمولة في أوامر الإخلاء، استنادا إلى تقييمات المؤسسة الأمنية.
وأحال غالانت الأمر إلى وزير المالية، بتسلئيل سموتريش الذي أكد أنه سيتم إخلاء المستوطنات، إلا أن حكومة الاحتلال لم تتخذ أي إجراء لإخلاء مستوطنيها هناك بعد.


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