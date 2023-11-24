غالانت: استعدوا .. المعارك العنيفة في غزة ستتواصل

وطنا اليوم:قال وزير حرب الاحتلال، يوآف غالانت؛ إن من المتوقع أن تستمر المعارك العنيفة في قطاع غزة، لمدة شهرين آخرين.

ونقلت هيئة البث العبري عن غالانت، قوله خلال زيارته لقاعدة “عتليت” البحرية، أمس الخميس؛ “إن فترة الهدنة ستكون راحة قصيرة، وفي نهايتها سيستمر القتال بكثافة، حيث ستكون هناك العديد من العمليات التي سيكون للبحرية فيها شيء لتفعله، حتى ننهي التهديد العسكري من غزة”.

وأضاف غالانت: “سنقضي على حماس كإطار عسكري وحكومي، ونحن بحاجة إلى القضاء على التسلسل القيادي، سواء أولئك الذين في القمة، أو الناس على الأرض النواب، الجنرالات والناشطون في الميدان”.

وأشار إلى ضرورة ممارسة الضغط العسكري على قطاع غزة، مبينا أن على قوات الاحتلال التنظيم والإعداد والاستعداد للمرحلة المقبلة.

وبدأت في الساعة السابعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة (8 بتوقيت مكة المكرمة)، الهدنة المؤقتة في قطاع غزة، التي تستمر أربعة أيام بوساطة قطرية مصرية أمريكية، وذلك بعد عدوان دام 49 يوما.

وقبيل سريان الهدنة، شن الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة وارتكب مجازر وحشية، لا سيما في مخيم النصيرات، والمستشفى الإندونيسي الذي اقتحمه قبل ساعة فقط من الهدنة، وأعدم امرأة بداخله.

وبحسب المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، فإن الهدنة ووقف إطلاق النار يتبعها تسليم الدفعة الأولى من المحتجزين المدنيين، وذلك حوالي الساعة الـ4 من عصر اليوم الجمعة.

ولفت إلى أن الدفعة الأولى من المحتجزين الذين سيفرج عنهم تضم 13 من النساء والأطفال، من أصل 50 مقسمين على 4 أيام.

وشدد المتحدث باسم الخارجية القطرية على أن أيام الهدنة الأربعة، سيتم فيها جمع المعلومات عن بقية المحتجزين، معبرا عن أمله في أن تقود هذه الهدنة الإنسانية لبدء عمل أكبر لتحقيق هدنة دائمة وسلام دائم.

من جهتها، أصدرت كتائب القسام بيانا توضيحيا، قال فيه؛ إن “التهدئة لمدة 4 أيام تبدأ من صباح يوم الجمعة، يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية، وكذلك العدو الصهيوني، طوال فترة التهدئة”.

ولفتت إلى “توقف الطيران المعادي عن التحليق بشكل كامل في جنوب قطاع غزة، كما ” يتوقف الطيران المعادي عن التحليق لمدة 6 ساعات يوميا، من الساعة الـ 10 صباحا وحتى الــ 4 مساء في مدينة غزة والشمال”.

وأكد البيان أنه سيتم الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير إسرائيلي واحد، بواقع 50 أسيرا إسرائيليا من النساء والأطفال دون الــ19 عاما