جامعة الفرات الأوسط التقنية توقع رسالة تفاهم مع جامعة العلوم الزراعية والطب البيطري

وطنا اليوم:وقعت جامعة الفرات الأوسط التقنية برئيسها الأستاذ الدكتور مظفر صادق الزهيري رسالة تفاهم مع جامعة العلوم الزراعية والطب البيطري في بوخارست.

الزهيري في كلمته تحدث عن دور التعليم التقني في العراق والجهود التي تبذلها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال التدويل.

أشار إلى أن تطبيق مسار بولونيا ومبادرة “ادرس في العراق” تعدان أهم مبادرات التعاون مع الجامعات العالمية الرصينة، وتسعى إلى تعزيز مستوى التعليم في البلاد.

رسالة التفاهم التي أبرمها الزهيري بحضور الملحق الثقافي الدكتور شاكر كاظم وأعضاء الوفد الزائر. تضمنت عدة محاور للتعاون العلمي والثقافي، وقد تم اقتراح صياغة مذكرة تفاهم تفصيلية بناءً على هذه المحاور بصيغة أولية، وسيتم توقيع المذكرة في وقت لاحق بين الجامعتين.

في جولته الأخيرة قام السيد الزُهَيْري بزيارة عدة مواقع في جامعة بوليتكنيك بوخارست. حظي بفرصة للاطلاع على المختبرات البحثية والورش والقاعات التدريسية. كما شارك في عدد من الاجتماعات التي تضمنت عروضًا تقديمية حول أنشطة الجامعات المهمة والفعاليات التي تمت زيارتها.