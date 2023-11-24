الأردنيون يؤدون صلاة الغائب على أرواح الشهداء بفلسطين

وطنا اليوم:أدى أردنيون في مختلف محافظات الأردن صلاة الغائب، عقب صلاة الجمعة، على شهداء قطاع غزة إثر استمرار عدوان الاحتلال لليوم الـ49، حيث أسفر عن ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى، ومحو للمباني والأبراج السكنية والبنية التحتية.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عممت في وقت سابق لمديري مديريات الأوقاف في المملكة، بأداء صلاة الغائب على أرواح الشهداء.

ففي حين، تستمر سياسة الاحتلال الممنهجة في تهجير الفلسطينيين والإبادة الجماعية، بالرغم مع دخول الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ، ذلك إلى جانب منع الاحتلال الفلسطينيين من التوجه من جنوب إلى شمال القطاع.

الشهداء الفلسطينيين

وارتفع عدد الشهداء في غزة إلى 14,854 شهيداً بينهم 6150 طفلا و4 آلاف إمرأة، وفق آخر حصيلة أعلنها المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

إعلام عبري

وبحسب هيئة البث العبرية، بلغ عدد القتلى من جنود ومستوطنين 1538 منهم 392 جنديا، وإصابة نحو 5 آلاف آخرين